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فشل إطلاق أول صاروخ أنتج عن طريق الطباعة الثلاثية الأبعاد

الفضاء

فشل إطلاق أول صاروخ أنتج عن طريق الطباعة الثلاثية الأبعاد
livekuban.ru
صورة ارشيفية
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أطلقت الولايات المتحدة الخميس 22 مارس صاروخ Terran 1 الذي أنتج عمليا بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.

لكنه عجز عن الوصول إلى مدار حول الأرض بسبب عطل طرأ على أحد محركاته. وقد نشرت شركة Relativity Space المصنّعة للصاروخ مقطع فيديو أظهر إطلاق الصاروخ على الموقع الإلكتروني التابع لها.

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وأعلنت الشركة عن عطل ظهر في محرك المرحلة الثانية من الصاروخ بعد بضع دقائق من إطلاقه من المطار الفضائي في رأس كانافيرال بولاية فلوريدا. ويشار إلى أن هذا الإطلاق هو الإطلاق الاختباري الثالث لصاروخ Terran 1.

كما أشار موقع  Relativity Space الإلكتروني إلى أن 85% من مكوّنات صاروخ Terran 1، ومن ضمنها 9 محركات، أنتجت عن طريق الطباعة الثلاثية الأبعاد. وتأمل الشركة بأن يتضمن الصاروخ في المستقبل 95% من المكوّنات المصنوعة بواسطة الطباعة الثلاثية الأبعاد وأن يكون الصاروخ صالحا بعد ذلك لاستخدامه مرة أخرى.

المصدر: تاس

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