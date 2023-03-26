روسيا والصين تشكلان لجنة فرعية للتعاون بين GLONASS و Beidou

أصدرت الحكومة الروسية تعليمات إلى مؤسسة "روس كوسموس" ووزارة الخارجية بشأن إجراء محادثات مع الجانب الصيني وإنشاء لجنة فرعية مشتركة للتعاون في مجال الملاحة الفضائية.





وجاء في التعليمات: "تكليف مؤسسة "روس كوسموس" ووزارة الخارجية الروسية إجراء محادثات مع الجانب الصيني، وبعد التوصل إلى اتفاق توقيع بروتوكول نيابة عن الحكومة الروسية، والسماح بإجراء تغييرات في البروتوكول المرفق على أن تكون ذات طبيعة غير جوهرية".

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وينص البروتوكول المقترح توقيعه بين الجانبين على أن "يشكل الطرفان في إطار اللجنة الروسية الصينية للتحضير للاجتماعات الدورية لرؤساء الحكومات لجنة فرعية للتعاون في مجال الملاحة الفضائية عبر الأقمار الصناعية".

وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو بالإضافة إلى التعاون في مجال الملاحة الفضائية، ضمان التوافق والتكامل بين منظومة الملاحة الروسية GLONASS ومنظومة Beidou الصينية.

و سيكون المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" رئيسا مشاركا لهذه اللجنة الفرعية ومن الجانب الصيني رئيس لجنة منظومة الملاحة عبر الأقمار الصناعية. وسوف تعقد اللجنة اجتماعاتها في روسيا والصين على الأقل مرة في السنة.

المصدر: نوفوستي