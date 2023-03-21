شركة Innospace الكورية الجنوبية تختبر صاروخها الفضائي الجديد

أعلنت وكالة "يونهاب" أن شركة Innospace الكورية الجنوبية أجرت عملية إطلاق تجريبي لصاروخ HANBIT-TLV الفضائي الجديد.

وجاء في منشور صادر عن الوكالة "في 19 مارس الجاري تم إطلاق صاروخ HANBIT-TLV الفضائي الهجين الأحادي المرحلة، والذي أتى بقوة دفع تعادل 8.4 طن، من مطار ألكنتارا الفضائي البرازيلي، في حال نجاح جميع الاختبارات المطلوبة على هذا النوع من الصواريخ، وبدء التشغيل التجاري له ستكون Innospace أول شركة كورية جنوبية خاصة تقدم خدمات نقل الأقمار الصناعية إلى مدارات الأرض".

ومن جانبها قالت شركة Innospace في بيان لها " نقوم حاليًا بدراسة البيانات الخاصة بخصائص رحلة الصاروخ. وفي وقت لاحق سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لعملية الإطلاق".

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ووفقا لوكالة "يونهاب" فإن صاروخ HANBIT-TLV يعتبر نسخة اختبارية من المرحلة الأولى لصاروخ HANBIT-Nano المستقبلي، والذي سيكون قادرا على حمل أقمار صناعية تزن 50 كلغ إلى مدارات الأرض، وشركة Innospace كانت قد خططت لاختبار هذا الصاروخ في ديسمبر 2022 لكنها أجّلت الاختبارات عدة مرات بسبب ظروف الطقس وبسبب ظروف تقنية".

المصدر: فيستي