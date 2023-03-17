مركبة ماسك الفضائية متعددة الاستخدام ستحلق حول الأرض الشهر المقبل

قد يحقق نموذج تجريبي لمركبة "ستارشيب" الفضائية التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة أول رحلة فضائية في مدار الأرض نهاية أبريل المقبل.

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أعلن ذلك الخميس 16 مارس على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤسس الشركة، إيلون ماسك. وقال معلقا على تدوينة كتبها أحد المستخدمين "إن Starship ستكون جاهزة لإطلاقها إلى مدار الأرض بعد بضعة أسابيع، وسيتوقف موعد إطلاقها على موعد منحها ترخيصا بالرحلات الفضائية من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية. وبالتالي فإن المحاولة الأولى لإطلاق مركبة "ستارشيب" سنقوم بها في الأسبوع الثالث من أبريل المقبل".

يذكر أن وكالة "رويترز" البريطانية كانت قد أفادت في أكتوبر عام 2022، نقلا عن ناطق باسم "ناسا"، بأن أول تحليق لمركبة "ستارشيب" الفضائية قد يتحقق في ديسمبر. وأوضحت الوكالة أن الاختبارات الأرضية للمركبة وفحص بعض أجهزتها قد يؤدي إلى تأخير أول رحلة فضائية لها.

وبينما كان مؤسس "سبيس إكس" قد افترض في يوليو الماضي أن أول بعثة فضائية للمركبة يجب أن تتحقق في أغسطس الماضي.

يذكر أن مركبة "ستارشيب" المتعددة الاستخدام مخصصة لتحقيق رحلات فضائية إلى المريخ، ويمكن أن تحمل المركبة على متنها 100 شخص. وكانت نماذج من المركبة تقوم مرارا برحلات اختبارية وتعود إلى الأرض بعد التحليق في الغلاف الجوي للأرض. لكن غالبيتها أدت إلى تحطم المركبة، ما عدا الرحلة الأخيرة التي تحققت في مايو عام 2021.

المصدر: تاس