"روس كوسموس" تنوي استقطاب المبرمجين لصفوف رواد الفضاء

أعلنت وسائل إعلام روسية أن مؤسسة "روس كوسموس" تنوي ضمّ المبرمجين والخبراء في تكنولوجيا المعلومات إلى صفوف رواد الفضاء التابعين لها.

وحول الموضوع قالت، جانا شفتشنكو الطبيبة في مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء: "مركزنا التابع لمؤسسة روس كوسموس يطمح لاستقطاب الطيارين والمختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى الدفعة الجديدة من الأشخاص الذين سيتم تحضيرهم ليصبحوا رواد فضاء".

وأضافت "كانت تذكرة الدخول إلى مسابقات اختيار الدفعات الجديدة من الرواد هي أن يكون الشخص حاصلا على تعليم عال في الاختصاصات الهندسية والتخصصات المتعلقة بالعلوم الطبيعية والعلوم الطبية وعلوم الطيران.. الآن بات التخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات أمرا مطلوبا في الأشخاص الذين سيتم اختيارهم ليصبحوا رواد فضاء.. رائد الفضاء الروسي، بيوتر دوبروف كان مبرمجا أيضا".

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وفي يوليو 2022 قال رئيس مركز "غاغارين" الروسي، مكسيم خارلاموف، إنه سيقترح على مؤسسة "روس كوسموس" تشكيل دفعة جديدة من رواد الفضاء، وأن القرار الأخير في هذا الأمر يرجع إلى المؤسسة، وفي نوفمبر الماضي أشار خارلاموف إلى أن المركز أعدّ اقتراحا بهذا الأمر وأرسله إلى "روس كوسموس".

المصدر: فيستي