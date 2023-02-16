الصين تطلق عدة مركبات نحو محطتها المدارية هذا العام

أعلنت هيئة الرحلات الفضائية المأهولة في الصين أن الصين تخطط لإرسال عدة مركبات نحو محطتها المدارية الوطنية هذا العام.

وتبعا للبيان الذي نشرته الهيئة في صفحتها الرسمية على شبكة WeChat فإن "الصين ستطلق نحو محطتها المدارية مركبتين في شهر مايو القادم، هما مركبة الشحن Tianzhou-6 ومركبة Shenzhou-16 التي ستنقل إلى المحطة 3 رواد فضاء، وهؤلاء الرواد سيحل محلهم في المحطة رواد آخرون سيتجهون إلى المحطة على متن مركبة Shenzhou-17 التي ستطلق في أكتوبر المقبل".

وأضاف البيان "الرواد الذين سيذهبون إلى المحطة هذا العام سينفذون عدة مهمات خروج إلى الفضاء المفتوح، إضافة إلى أعمال صيانة وتحديث معدات المحطة، كما سيجرون عدة تجارب علمية".

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وتدور المحطة المدارية الصينية حاليا حول الأرض على ارتفاع 400 كلم تقريبا، وكانت الصين قد أشارت في وقت سابق إلى أن هذه المحطة من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي