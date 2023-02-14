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عالم فلك روسي يلتقط صورا لكويكب متجه نحو الأرض

الفضاء

عالم فلك روسي يلتقط صورا لكويكب متجه نحو الأرض
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صورة الكويكب
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التقط عالم الفلك الروسي ألكسندر إيفانوف، رئيس مرصد الفيزياء الفلكية KubSU صورة لكويكب يقترب من الأرض قطره 800 متر.

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وتشير شبكة Telegram التابعة للشبكة الدولية للتلسكوبات البصرية في معهد الرياضيات التطبيقية KIAM & ISON، إلى أن علماء الفلك يتابعون هذا الكويكب الذي سيقترب من الأرض حتى مسافة 4.6 مليون كيلومتر يوم 16 فبراير الجاري. وتبلغ سرعة الكويكب 24.6 كلم في الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدقيقة للكويكب ستسمح بتحديد مسار حركته وتقييم مدى خطورته على الأرض على المدى المتوسط.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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