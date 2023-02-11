إيلون ماسك يفصح عن توقعاته حول وصول البشر إلى المريخ

كشف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك عن رأيه حول إمكانية وصول البشر إلى المريخ في السنوات القادمة.

وحول الموضوع كتب الملياردير في تغريدة له على تويتر"يجب أن أعترف بأنني متفائل... أعتقد بأن عملية هبوط البشر على سطح المريخ ستصبح ممكنة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهذ الأمر محتمل حدوثه جدا خلال 10 سنوات".

وتعمل شركة "سبيس إكس" الأمريكية التي أسسها ماسك على مشروع اختبار صواريخ Starship التي كانت قد أعلنت عنه أول مرة خلال مؤتمر "أديلايد" الفضائي الذي عقد في أستراليا عام 2017.

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وتبعا لتوقعات الشركة فإن هذا النوع من الصواريخ من المفترض أن يستخدم مستقبلا في الرحلات الفضائية البعيدة المدى مثل الرحلات إلى المريخ، كما من المخطط استعمالها في نقل الشحنات إلى القمر.

وكانت "سبيس إكس" قد أجرت عدة اختبارات طيران سابقا على نماذج صواريخ Starship، والمرة الوحيدة التي مرت فيها التجربة دون تحطم نموذج الصاروخ كانت في مايو 2021.

المصدر: تاس+وكالات