روسيا تحقق 100 عملية إطلاق صواريخ فضائية ناجحة على التوالي (فيديو)

أطلق اليوم صاروخ "سويوز - 2 .1 آ" الفضائي الروسي مع شاحنة "بروغريس إم إس – 22" الفضائية على متنه من مطار "بايكانور" الفضائي وهي عملية الإطلاق رقم 100 الناجحة على التوالي.

وستصل الشاحنة المحطة الفضائية بعد قيامها بـ34 دورة حول الأرض، أي بعد يومين تقريبا. ويتوقع أن تلتحم الشاحنة الروسية مع المحطة الفضائية الدولية في 11 فبراير الجاري.

إقرأ المزيد

وأفاد ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بأن الشاحنة تنقل إلى المحطة الفضائية 2500 كيلوغرام من الحمولة، بما في ذلك 720 كلغ من الوقود و420 كلغ من الماء و40 ملغ من النيتروجين، فضلا عن مواد غذائية وأجهزة لازمة لإجراء التجارب على متن المحطة الفضائية.

وإضافة إلى ذلك تحمل المركبة أعلاما لمقاطعة فولغوغراد الروسية، ومحرك أقراص يضم رسومات أبدعها الأطفال في إطار مسابقة رسوم الأطفال بعنوان " فولغوغراد أنت مجرد فضاء!" وكذلك بطاقة بريدية تابعة لمشروع "فضاء النصر" الوطني الذي تم تحقيقه بمناسبة حلول الذكرى الـ80 لمعركة ستالينغراد.

وقد انفصلت الشاحنة عن المرحلة الثالثة لصاروخها.

وقال الناطق باسم "روس كوسموس" إن روسيا حقّقت للمرة الأولى، 100 عملية إطلاق ناجحة للصواريخ للفضائية على التوالي.

المصدر: تاس