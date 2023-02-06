 
مباشر
عاجل
زلزال جديد أقوى من زلزال قهرمان مرعش يضرب وسط تركيا ويشعر بها سكان دمشق وبيروت وبغداد

القمر الصناعي الروسي الجديد "Elektro-L" في مداره المقرر له

الفضاء

القمر الصناعي الروسي الجديد
Roscosmos
القمر "Elektro-L"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/up46

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن القمر الصناعي الروسي الجديد "Elektro-L" رقم 4 وضع في مداره المقرر له.

إقرأ المزيد
روسكوسموس تطلق القمر الصناعي
روسكوسموس تطلق القمر الصناعي "إلكترو إل" رقم 4 إلى المدار



ويذكر أن القمر الصناعي Elektro-L أطلق في الساعة 12.13 بتوقيت موسكو يوم الأحد 5 فبراير من مطار بايكونور الفضائي بواسطة صاروخ النقل "بروتون-إم" وبعد 9 دقائق و45 ثانية، انفصلت وحدة التعجيل مع القمر الصناعي واستمرت في التحليق إلى أن وصلت إلى ارتفاع 35.4 ألف كيلومتر ومنه طار القمر ذاتيا إلى إرتفاع 35.8 ألف كيلومتر الذي هو مداره المقرر.

وتجدر الإشارة إلى أن أقمار "Elektro-L" مخصصة للأرصاد الجوية، وكان أول أقمار المجموعة قد أطلق عام 2011 ولكنه توقف عن العمل في عام 2016، وأطلق القمر الثاني عام 2015 والثالث عام 2019 ومن المقرر إطلاق القمر الخامس عام 2024 المقبل.

وترسل هذه الأقمار معلمومات وصورا عن المناخ كل 15-30 دقيقة طوال اليوم، وهذه المعلومات والصور تساعد كثيرا على التنبؤ بالطقس وتحذر من العواصف وحالات الطوارئ.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة