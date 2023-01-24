روسيا تعلن موعد انتهاء اختبار أول أقمارها المخصصة للإنترنت

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن الموعد الذي سنتهي فيه اختبارات اتحليق أول قمر من طراز Skif-D طورته روسيا لخدمات الإنترنت.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "بحلول نهاية نوفمبر القادم سنتهي اختبارت الطيران على قمر Skif-D المخصص لخدمات الإنترنت، وهو أول قمر يتم إطلاقه في إطار برنامج Sphere الروسي".

وأضاف البيان "جميع المهام التي وضعت للقمر حتى الآن تم تنفيذها بنجاح، ووفقا للجداول الموضوعة فإن اختبارات تحليق القمر المذكور ستنتهي بنهاية نوفمبر 2023.. وطوال فترة الخدمة المقدرة سيتم اختبار تقنيات التحكم والاتصال بالقمر في وضعياته المختلفة، وستتم الاستفادة من هذه التجربة لتطوير أقمار جديدة من نوع Skif".

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وكانت روسيا قد أطلقت القمر المذكورإلى الفضاء في 22 أكتوبر الجاري مع 3 أقمار صناعية أخرى من نوع Gonets-M، وأرسلت هذ الأقمار إلى مدارات حول الأرض على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية.

وكانت أشارت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية في وقت سابق إلى أن منظومة Sphere التي تنوي استحداثها في الفضاء ستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمراً من فئة Skif مخصصاً لتأمين شبكات الإنترنت على أوسع نطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X و Berkut-XLP.

المصدر: تاس