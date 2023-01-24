وكالة الفضاء الأوروبية تبحث مع "روس كوسموس" الروسية مسألة إعادة روفر مريخي روسي

تبحث وكالة الفضاء الأوروبية مع شركة "روس كوسموس" الفضائية الروسية مسألة إعادة روفر "كازاتشوك" المريخي الروسي الصنع من إيطاليا إلى روسيا.

صرح بذلك الاثنين 23 يناير الجاري رئيس قسم الرحلات الفضائية المأهولة والأوتوماتيكية في وكالة الفضاء الأوروبية، ديفيد باركر، الذي أعاد إلى الأذهان أن روفر "كازاتشوك" الروسي" كان مخصصا للمشاركة في بعثة "إكزومارس" التي كان يفترض أن تنطلق الصيف الجاري وفشلت البعثة بعد فرض أوروبا عقوبات اقتصادية على روسيا وتخلي وكالة الفضاء الأوروبية عن التعاون مع "روس كوسموس" الروسية.

putin-today.ru

وقال باركر:" في ما يتعلق بمنصة "كازاتشوك" المريخية الروسية التي لا تزال الآن في تورين الإيطالية، تستمر في الوقت الراهن نقاشات بين روسيا ومؤسسة "روسكوسموس" الفضائية حيث عرضت على الأخيرة اقتراحاتنا، ونحن بانتظار حل بشأن تطبيقها".

يذكر أن مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية، يوسف أشباخر، أعلن في يوليو عام 2022 في مدونته على "تويتر" أن مجلس إدارة الوكالة اتخذ قرارا بتعليق التعاون مع "روس كوسموس" في إطار برنامج "إكزوماس" المريخي.

وأعلنت "روس كوسموس" من جانبها أن روسيا يمكن أن تطبّق الجزء الخاص بها من المشروع على المستوى القومي بمشاركة البلدان الصديقة. أما المدير السابق لـ "روس كوسموس" دميتري روغوزين، فأشار إلى أن مؤسسته ستبذل قصارى الجهود من أجل إعادة منصة "كازاتشوك" المريخية الروسية من إيطاليا.

المصدر: تاس