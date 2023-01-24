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الرائدان الأمريكي والياباني يحضّران المحطة الفضائية لنشر بطاريات شمسية جديدة على متنها

الفضاء

الرائدان الأمريكي والياباني يحضّران المحطة الفضائية لنشر بطاريات شمسية جديدة على متنها
apa.az
صورة أرشيفية
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أتمت رائدة الفضاء الأمريكية، نيكول مان ورائد الفضاء الياباني كويتي واكاتا، السبت 21 يناير الخروج من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المكشوف.

حيث أعدا المحطة لنشر بطاريات شمسية جديدة على متنها.

وأصبح الخروج إلى الفضاء المكشوف هو العملية الأولى من هذا النوع لكلا الرائديْن. وقام الرائدان بتركيب درابزون ستثبّت عليه  البطاريتان الشمسيتان الخامسة والسادسة من طراز iROSA اللتان ستنقلهما إلى المحطة الفضائية عام 2023 شاحنة  Cargo Dragon الأمريكية.

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وكانت وكالة "ناسا" الأمريكية قد أشارت في وقت سابق إلى أن البطاريات الشمسية الموجودة في المحطة الفضائية الدولية تعمل بشكل طبيعي، لكن ظهرت فيها بوادر تلف، إذ أن بعضها تم تجميعه عام 2000.

وتنوي ناسا" نشر 6 بطاريات شمسية يبلغ وزن كل منها 340 كلغ، ما يسمح برفع قدرة الدورة الكهربائية للمحطة من 160 كيلوواط إلى 215 كيلوواط. وقد تم تركيب بطاريتيْن شمسيتيْن منها في يونيو عام 2021. أما البطاريتان الثالثة والرابعة فتم تركيبهما نهاية ديسمبر عام 2022، وستصل البطاريتان الخامسة والسادسة إلى المحطة الفضائية العام الجاري على متن شاحنة Cargo Dragon الأمريكية.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم حاليا 3 روس و3 أمريكيين ويابانيا واحدا.

المصدر: تاس

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