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الكشف عن موعد انطلاق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية

الفضاء

الكشف عن موعد انطلاق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية
AFP
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أكد مركز محمد بن راشد للفضاء، أن أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب (التي تعد ثاني مهمة ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء)، ستنطلق بعد 26 فبراير المقبل.

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وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سينطلق على متن مركبة "دراغون"، التابعة لشركة "سبيس إكس"، من المجمع رقم "39A" بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا الأمريكية، وسيتولى النيادي مهمة مهندس طيران "البعثة 69".

وأشارت إلى أنه سيعقد مؤتمر صحافي بمشاركة المدير العام للمركز سالم حميد المري، في مركز جونسون للفضاء، التابع لـ"ناسا"، في هيوستن، قبل موعد الإطلاق، لتسليط الضوء على تفاصيل المهمة.

وبحسب "الإمارات اليوم"، فإن مهمة فريق "Crew-6" تشمل إجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة، التي تهدف إلى التوصل لنتائج علمية محددة، حيث تندرج المهمة ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يشرف على تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين لخوض مهام علمية مختلفة.

ويهدف البرنامج إلى تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة، وتمكينهم من العمل في محطة الفضاء الدولية.

المصدر: "الإمارات اليوم"

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