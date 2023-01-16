الولايات المتحدة واليابان توسعان تعاونهما في مجالات الفضاء

وقّعت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية جديدة لتوسيع تعاونهما في مجالات الفضاء.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على توسيع تعاونهما في مجالات الفضاء، ويوم الجمعة 13 يناير الجاري، وفي مقر الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء وقّع وزيرا خارجية البلدين اتفاقية جديدة في هذا الخصوص.

وحول الموضوع قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين: "هذه الاتفاقية الإطارية سترقى بالتعاون بين بلدينا إلى مستوى جديد، وستعزز شراكتنا في مجالات عدة مثل البحث وتطوير تكنولوجيا الفضاء والنقل، والبعثات إلى سطح القمر باستخدام الروبوتات، والبعثات المتعلقة بالمناخ، وكذلك حول فكرتنا المشتركة لإرسال رائد فضاء ياباني إلى القمر".

ومن جانبه قال رئيس وكالة ناسا، بيل نيلسون :"الاتفاقية الجديدة تعزز شراكتنا، الولايات المتحدة واليابان من البلدان الفاعلة في مجال الفضاء، وتسعيان لاكتشاف أسرار الكون، واليوم نؤكد مجددا انخراط بلدينا في الأبحاث المفتوحة والسلمية في مجالات الفضاء، نحن نقوم بذلك معا".

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وتجدر الإشارة إلى أن طوكيو وواشنطن وقعتا في نوفمبر الماضي اتفاقية تمنح اليابان فرصة لإرسال رائد فضاء إلى المحطة القمرية التي تعمل الولايات المتحدة على تطويرها، والتي من المفترض أن ينتهي بناؤها عام 2028، و تعهد الجانب الياباني بضمان تسليم المواد والتقنيات اللازمة لهذا المشروع، كما تعهّدت اليابان أيضا بالاستمرار في المشاركة في مشروع المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2030.

المصدر: فيستي