موسكو تحيي الذكرى الـ116 لميلاد "أبو الصواريخ" الفضائية السوفيتية

زار يوري بوريسوف رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" ضريح العالم الراحل سيرغي كوروليوف، الملقّب بأبي الأجهزة الصاروخية الفضائية السوفيتية بمناسبة الذكرى الـ116 لميلاده.

وعند جدار الكرملين في موسكو، قام رئيس مؤسسة روس كوسموس، يوري بوريسوف يوم الخميس 12 يناير الجاري بوضع الزهور في مكان دفن رماد العالم السسوفيتي الراحل، سيرغي كوروليوف، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 116 سنة على ولادة هذا العالم، ورافق بوريسوف في هذه المناسبة ممثلون عن مؤسسة روس كوسموس، وبعض رواد الفضاء، وشخصيات من رابطة المحاربين القدامي في روسيا".

ويعتبر كوروليوف الذي ولد عام 1907 أبرز علماء الاتحاد السوفيتي الذين ساهموا في تطوير الصواريخ وصناعات الفضاء، و"أبا" الأجهزة الصاروخية الفضائية السوفيتية التي ضمنت التعادل الاستراتيجي مع الغرب وتفوق الاتحاد السوفيتي في الفضاء.

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وقاد كوروليوف عمليات تصنيع أولى الصواريخ البالستية السوفيتية، وأولى المركبات الفضائية المأهولة في عصره، كما ساهم في تطوير الصاروخ الذي أطلق أول قمر صناعي إلى مدارات الأرض عام 1957، وساهم في إطلاق أول مركبة فضائية مأهولة إلى الفضاء عام 1961.

المصدر: تاس