روسيا تطلق هذا العام قمرا صناعيا ساهم بتطويره طلاب جامعاتها

أعلنت مؤسسة Sitronics Group الروسية أنها ستطلق في النصف الأول من العام الجاري قمرا صناعيا ساهم في تطويره طلاب الجامعات في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "في النصف الأول من العام الجاري نخطط لإطلاق قمر Svyatobor-1 الصناعي الصغير المخصص لرصد الكوارث الطبيعية وحرائق الغابات".

وأضاف البيان "القمر ساهم في تطويره خبراء من شركة سبوتنيكس التابعة لمؤسستنا، وطلاب من معهد تقنيات الليزر والبلازما التابع للجامعة الوطنية الروسية للبحوث النووية.. ,تم تجميع هذا القمر على منصة OrbiCraft-Pro التي طورتها سبوتنيكس".

وأشار البيان إلى أن القمر المذكور تم تجهيزه بكاميرات تصوير حراراي عالية الأداء قادرة على استكشاف الحرائق وغيرها من التغيرات الحرارية على سطح الأرض، كما زوّد بمحركات بلازما من نوع VERA ستستخدم في تعديل مداره في الفضاء، وستساعد هذه المحركات إيضا في خفض مدار القمر عند نهاية عمره الافتراضي ليتجه نحو الغلاف الجوي للأرض ويحترق فيه.

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وكانت Sitronics Group قد أشارت العام الماضي إلى أنها تخطط لإطلاق نحو 70 قمرا صناعيا بحلول عام 2025، وستستخدم هذه الأقمار في مراقبة حركة الملاحة البحرية.

المصدر: فيستي