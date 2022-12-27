"روس كوموس" تحقق نجاحا في إطلاق الصواريخ بلغ 100 بالمئة خلال السنوات الأربع الأخيرة

أعلن مصدر في مؤسسة "روس كوسموس" أن المؤسسة حققت نجاحا بلغ 100 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية في عمليات الإطلاق الفضائية.

إقرأ المزيد



وقال المصدر في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء: "بلغ معدل النجاح السنوي لإطلاق صواريخ النقل خلال السنوات الأربع الأخيرة 100 بالمئة. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة المؤشر المستهدف "نجاح عمليات الإطلاق في المتوسط خلال 5 سنوات" 99 بالمئة. ويشير إلى أن الوسائل المحلية للإطلاق تضمن نجاح عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية على مستوى المعايير العالمية".

واتخذت المؤسسة بهدف تحسين فعالية التحكم بالجودة، مجموعة تدابير لتطوير واستخدام المنتجات الرقمية والانتاج الخالي من العيوب ومراقبة النوعية والحالة التقنية وموثوقية المنتجات خلال تشغيلها وتطوير نظم التحكم في النشاط والمسؤولية الشخصية للمديرين على جميع المستويات.

وشمل هذا بصورة خاصة مسؤولية المديرين والمنفذين عن تطوير تدابير لمنع الانتهاكات في عمليات تصنيع المنتجات وجودة التصميم والتوثيق التكنولوجي، وجودة العمل، وتوفير الموارد في الوقت المناسب للإنتاج التسلسلي للصواريخ والمعدات الفضائية.

وقد نفذت "روس كوسموس" بنجاح 22 عملية إطلاق في عام 2022 من مطارات بايكونور وبليسِتسك وفوستوتشني وكورو الفضائية.

المصدر: تاس