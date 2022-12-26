"روس كوسموس" ترسل مواد إضافية إلى الحكومة بشأن عمل محطة الفضاء الدولية

أرسلت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، مواد إضافية إلى الحكومة تثبت إمكانية تمديد تشغيل الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية.

وقال رائد الفضاء الروسي سيرغي كريكاليف، في شريط فيديو نشرته "روس كوسموس": "طلبت منا الحكومة إرسال مواد تبرير إضافية تتحدث عن الجدوى الفنية، وطلبت منا تنسيق هذا القرار مع الوزارات الأخرى".

وأوضح أن قرار تمديد عمل الجزء الروسي سيكون ثابتا بالفعل في عام 2023، وقال كريكاليف، إن التنسيق مع السلطات التنفيذية الأخرى سيبدأ فور انتهاء العطلة.

وقامت وكالة "ناسا" بالفعل بتمديد تشغيل جزئها حتى عام 2030، ولدى اليابان ووكالة الفضاء الأوروبية نفس النوايا، وستشارك روسيا، كما قال يوري بوريسوف مدير عام هيئة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، في المشروع "باحتمالية عالية" حتى عام 2028.

المصدر: نوفوستي