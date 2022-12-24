روسيا ماضية في تطوير جيل جديد من صواريخ"سويوز" الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء الروس ماضون في مشروع تطوير جيل جديد من صواريخ "سويوز" الفضائية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة مؤخرا "تم مؤخرا إرسال خزان الوقود الخاص بالمرحلة الاولية من صواريخ Soyuz-5 للاختبار. الخزان أرسل من مركز بروغريس الفضائي الروسي إلى معهد صنع الآلات "تسنيماش" للأبحاث، ليقوم الخبراء هناك باختبار قدرته على تحمل الاهتزازات، وهذه خطوة مهمة في إطار برنامج الاختبارات الأرضية لمكونات الصاروخ".

وأشار البيان إلى أن الخبراء في مركز "بروغريس" الروسي كانوا قد أجروا ما بين عامي 2021 و2022 العديد من الاختبارات لنماذج خزانات الوقود التي تطور صواريخ Soyuz-5 الواعدة، وتحققوا من قدرتها على مقاومة الاختلافات في درجات الحرارة، كما اختبروا العديد من الأجزاء التي ستستخدم في الصوارخ المذكورة.

إقرأ المزيد

بدأت روسيا بالتخطيط لتطوير صاروخ Soyuz-5 عام 2016 ليكون صاروخا فضائيا متوسط الثقل، تعتمد مرحلته الأولى على محركات RD-171MV، ومرحلته الثانية على محركات RD-0124MS المعدلة عن محركات صواريخ Soyuz-2.1b الروسية.

وعام 2018 وقعت روسيا مع كازاخستان اتفاقية لإطلاق هذا النوع من الصواريخ، إذ ستتولى كازاخستان مهمة بناء منصات إطلاق لها في قاعدة "بايكونور" الفضائية، بينما ستطور روسيا هذه الصواريخ ومحركاتها بالكامل.

المصدر: فيستي