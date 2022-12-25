الهند تكشف عن موعد إطلاق مركباتها الفضائية المأهولة

كشفت الهند عن الموعد الذي سترسل فيه مركبات Gaganyaan في رحلات مأهولة إلى الفضاء.

وحول الموضوع قال وزير الدولة لشؤون العلوم والتكنولوجيا في الهند، جيتندرا سينغ: "من المقرر أن ترسل الهند أول رحلة فضائية مأهولة على متن مركبات Gaganyaan عام 2024.. رواد الفضاء المكلفين برحلات فضائية مأهولة قد تم تحديدهم بالفعل، ويخضعون حاليا لتدريب خاص في بنغالور، قبل الرحلة المأهولة سيتم تنفيذ رحلتين غير مأهولتين لهذه المركبات".

وتبعا للوزير فإن "أول رحلة غير مأهولة للمركبات المذكورة هدفها اختبار خصائص هذه المركبات، واختبار محركاتها، واختبار أنظمة الاتصال والتوجيه، وأنظمة استعادة المركبة إلى الأرض، ومن المفترض أن تنفّذ هذه الرحلة في الربع الأخير من عام 2023، وبعدها سيتم إطلاق رحلة غير مأهولة أخرى لهذه المركبات في الربع الثاني من عام 2024، أما الرحلة المأهولة فستنفذ في الربع الأخير من عام 2024".

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في أغسطس 2018 كان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي قد أعلن أن بلاده سترسل روادا إلى الفضاء في رحلة مأهولة في إطار برنامج Gaganyaan الفضائي.

وفي سبتمبر الفائت قال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية في مقابلة مع صحيفة The Times of India ، إن المعدات الخاصة برواد الفضاء الهنود الأوائل والمقاعد المخصصة لرحلتهم الفضائية في إطار مشروع Gaganyaan سيتم تجهيزها في روسيا.

من جهتها كانت قد أشارت مؤسسة Glavkosmos الروسية في وقت سابق إلى أن روسيا قامت بتدريب 4 رواد فضاء من الهند في مركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء وفي معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وأن هذه التدريبات أتت في إطار برنامج Gaganyaan الفضائي الذي تتعاون فيه المؤسسة مع مركز رحلات الفضاء البشرية التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO).

المصدر: فيستي