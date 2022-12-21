فشل عملية إطلاق صاروخ فضائي أوروبي من طراز "فيغا-سي" بعيد إقلاعه

أعلنت مجموعة "أريان سبيس" أن الصاروخ الفضائي الأوروبي "فيغا-سي"، أقلع من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية الثلاثاء لكن مهمة الإطلاق فشلت بعيد دقائق قليلة.

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وقال رئيس المجموعة ستيفان إسرائيل إن "المهمة ضاعت"، مشيرا إلى أنه بعد حوالى 10 دقائق من إقلاعه خرج الصاروخ عن مساره المحدد ثم توقفت البيانات عن الوصول إلى مركز التحكم الأرضي.

كان يفترض أن يقوم الصاروخ الأوروبي بأول رحلة تجارية له، وعلى متنه قمران اصطناعيان تابعان لمجموعة "إيرباص".

Vega-C | Pléiades Neo 5 & 6 failed to launch from Kourou, French Guiana to Sun-Synchronous Orbit by Arianespace.https://t.co/JhlQ527Rus — Space Launch Now 🚀 (@SpaceLaunchNow) December 21, 2022

المصدر: أ ف ب