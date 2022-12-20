روسيا تصادق على اتفاقية مع الهند بشأن حماية تقنيات الفضاء

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قانونا لتصديق اتفاقية حكومية دولية مع الهند بشأن تدابير حماية التقنيات المتعلقة بالتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الاتفاقية المذكورة كان قد وقعها الطرفان الروسي والهندي في موسكو وبنغالور في 1 ديسمبر 2021، وتشير الوثائق المرفقة لهذه الاتفاقية إلى ضرورة إصدار تصاريح خاصة للأشخاص الذين سيقومون بتصدير أو استيراد المنتجات والتقنيات الفضائية، ووضع خطط لحمايتهم، وستتم الموافقة على هذه الخطط والتصاريح قبل بدء الأنشطة المشتركة من قبل الهيئات المخولة للأطراف المتعاقدة، وكذلك من قبل الهيئة المخولة لدولة ثالثة حالما تطلب الأمر ذلك.

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ويتعهد كل طرف في الاتفاقية بضمان استمرار صلاحية التصاريح الصادرة في دولته في ما يتعلق بالمنتجات والتقنيات المحمية وإبلاغ الطرف الآخر بمحتواها.

وتحتوي الوثيقة أيضا على أحكام تتعلق بوضع العلامات التحذيرية، وتصدير ونقل المنتجات والتقنيات المحمية، والعمليات الجمركية، والحماية القانونية والمادية للممتلكات، وحماية المعلومات.

وقد تم إبرام الاتفاقية لأجل غير مسمى، وستدخل حيّز التنفيذ بعد تصديق الطرفين عليها.

المصدر: تاس