الإمارات.. تدريبات على وحدة "كولومبوس" استعدادا لأول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب (فيديو)

أنهى رائدا فضاء إماراتيان تدريبات متعلقة باختصاصيي وحدة "كولومبوس"، على متن محطة الفضاء الدولية، استعدادا لمهمة سبيس إكس Crew-6، إحدى مهام برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وشمل التدريب المكثف لرائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي فئات هامة وهي: حمولات البعثة 69، والتجارب العلمية للبعثة، واستخدام المعدات، والصيانة الروتينية، والتعامل مع حالات الطوارئ.

وتأتي هذه التدريبات تحضيرا لأول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، حيث قضى رائدا الفضاء ساعات في ممارسة جميع المهارات المكتسبة خلال جلسات نظرية وعملية، خاصة أن جميع أجهزة المحاكاة الموجودة في مركز التدريب هي نسخة طبق الأصل من تلك الموجودة في محطة الفضاء الدولية وتضمن فهما شاملا للمهمة قبل إطلاقها في منتصف فبراير من العام المقبل.

ويحل سلطان وهزاع بين رواد فضاء آخرين في مهمة Crew-6، المستعدين للمساعدة في تقدم البحث العلمي على متن محطة الفضاء الدولية، حيث سيكون سلطان، رائد الفضاء الأساسي للمهمة من دولة الإمارات، التي ستنطلق على متن مركبة "دراجون" لشركة سبيس إكس من المجمع رقم 39A بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة، لقضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وستبدأ المهمة بنبذة لتسليم المهام التي يقدمها طاقم مهمة Crew-5 الذي وصل في أكتوبر ضمن رحلة استكشافية علمية في مختبر الجاذبية الصغرى، في حين سيقوم سلطان خلال المهمة بإجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة، من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، والتي تندرج ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والذي سيقوم بتدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين قبل إرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

يشار إلى أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء، يعد من أكثر البرامج إلهاما وتلبية لطموحات الشباب أصحاب القدرات المتفردة على المستوى العلمي، والمهارات الشخصية، ويهدف إلى تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة وتمكينهم للعمل في محطة الفضاء الدولية، الأمر الذي يعزز دور المركز في قيامه ببناء بنية تحتية لقطاع الفضاء بدولة الإمارات.

لقطات من التدريبات التي أكملها رائدا الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري على وحدة "كولومبوس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.#برنامج_الإمارات_لرواد_الفضاءpic.twitter.com/d3ldgIcgUP — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) December 17, 2022

استعدادا لأول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب.. النيادي والمنصوري يكملان التدريب على وحدة "كولومبوس"، على متن محطة الفضاء الدولية، استعداداً لمهمة سبيس إكس Crew-6 #برنامج_الإمارات_لرواد_الفضاءpic.twitter.com/tcu1z8Z4ks — فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) December 17, 2022

شكراً لمركز تدريب رواد الفضاء في @esa الذي قضينا فيها أسبوع تدريبي مميز. اجتزت و زميلي @astro_hazzaa مستوى إختصاصي على وحدة الفضاء الأوروبية كولومبوس. 🚀🇦🇪 pic.twitter.com/onMznqhQH8 — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) December 17, 2022

المصدر: وام