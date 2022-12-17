"سبيس إكس" تطلق صاروخ "فالكون 9" يحمل قمرين للاتصالات

أطلفت شركة "سبيس إكس" الأمريكية التابعة لإيلون ماسك صاروخا من نوع "فالكون 9"، حمل قمرين للاتصالات.

وانطلق الصاروخ من المطار الفضائي في رأس كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية عند الساعة 17:48 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (22:48 بتوقيت غرينيتش).

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وعلى متن الصاروخ الذي تم إطلاقه بطلب من شركة SES من لوكسمبورغ، قمرا O3b mPOWER للاتصال.

وستوقع انتشار القمرين عل المدار بعد ساعتين من إطلاق الصاروخ.

ويشار إلى أن المرحلة الأولى من الصاروخ الذي تم إطلاقه الجمعة قد استخدمت في 7 عمليات لإطلاق الصواريخ. وتخطط "سبيس إكس" لإعادتها إلى الأرض من جديد، حيث من المتوقع أن تهبط في منصة عائمة بالمحيط الأطلسي.

المصدر: تاس