الصين تنفذ ثاني عملية إطلاق فضائي ناجحة خلال 3 أيام

أطلقت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية قمرا جديدا إلى الفضاء، لتكون هذه العملية هي ثاني عملية إطلاق فضائي ناجحة لها خلال 3 أيام.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "أطلقت الصين بنجاح اليوم الجمعة 16 ديسمبر قمر Shiyan-21 إلى مدارات حول الأرض، سيستخدم لاختبار التقنيات الجديدة وإجراء التجارب العلمية".

وأضاف البيان "تم إرسال القمر إلى الفضاء باستخدام صاروخ صيني من نوع Long March، جرى إطلاقه من مطار Xichang جنوب غرب الصين، تمام الساعة 14:17 بتوقيت بكين (09:17 بتوقيت موسكو)، لتكون هذه المرة هي المرة رقم 456 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في عمليات الإطلاق الفضائي".

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وكانت الصين قد نجحت يوم الخميس 15 ديسمبر الجاري أيضا بإطلاق قمر Yaogan-36 إلى الفضاء، والذي ستستخدمه لاستشعار الأرض عن بعد، وفي عمليات المسح الجغرافي، وتقديم البيانات عن الكوارث الطبيعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد نفذت العام الماضي 55 عملية إطلاق فضائي، مسجلة بذلك رقما قياسيا وطنيا. ووفقا لهذا المؤشر تفوقت على الولايات المتحدة، واحتلت المرتبة الأولى في العالم في عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية.

المصدر: تاس