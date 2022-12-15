قمر "التربيع الأخير" يزين سماء الوطن العربي

تشهد سماء الوطن العربي مساء الخميس، التربيع الأخير للقمر الذي يستمر حتى نهاية الليل.

وقالت الجمعية الفلكية في جدة في بيان: "يرصد بسماء الوطن العربي، بعد منتصف ليل يوم الخميس 15 ديسمبر 2022، القمر في طور التربيع الأخير لشهر جمادى الآخرة".

وأضافت أن المشاهد ستبقى طوال الليل وستكون من أجمل المناظر التي يتم رصدها في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس الجمعة وسيغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي.

وذكرت في البيان "تعتبر فترة التربيع الأخير، حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة للغاية، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد".

وتابعت قائلة إنه "وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس، إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر، ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر جمادى الآخرة 1444".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري