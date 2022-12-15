بحجم الهرم الأكبر ويمر على مصر.. معهد البحوث الفلكية يعلق على اقتراب كويكب "عيد الميلاد" من الأرض

علق رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر جاد القاضي، على الأنباء المتداولة حول اقتراب كويكب "عيد الميلاد" من الأرض.

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وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح جاد القاضي أن هناك مجموعة فلكية متخصصة من وكالة ناسا الأمريكية وكل وكالات الفضاء تدرس مسارات وخطورة الكويكبات والأجسام القريبة من الأرض، خصوصا الكويكب المعروف بـ"عيد الميلاد" والذي يصل حجمه لنفس حجم الهرم الأكبر تقريبا.

وطمأن المواطنين قائلا: "الكويكب يمر بمسافة آمنة جدا بعيدا عن الأرض، أكبر من بعد القمر عن الأرض، ومساره بعيد عن كوكب الأرض".

وأضاف: "الكويكب موجود معانا حتى يوم 19 ديسمبر، وسيمر على مصر بكره الصبح الساعة 10 الصبح، ولذلك هيكون صعب رصده عبر التلسكوبات، ولكن إحنا بنعمل محاولة"،مشيرا إلى أن "الكويكبات تعطي معلومات كثيرة وتفسير عن نظريات نشأة الكون".

وأوضح أنه في حال سقوط أي جسم من هذه الأجسام على الأرض، تتفتت وتؤخذ تلك الأجزاء، ويتم عمل تحليل لها في قسم متخصص لنتعرف منها على نشأة تلك الأجسام.

المصدر: المصري اليوم"