جهاز الهبوط الهادئ على القمر يجتاز الاختبارات ويثبت على المركبة "لونا-25"

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس. أن جهاز قياس السرعة والمدى الذي أنتجته شركة Vega الروسية، اجتاز جميع الاختبارات وثبت على المركبة "لونا-25".

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وتجدر الإشارة، إلى أن هذا الجهاز ضروري لتحقيق هبوط هادئ ولين للمركبة "لونا-25"، التي ستكون أول مركبة فضائية في تاريخ روسيا الحديث تهبط على سطح القمر.

وكان يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي، أن مهمة :لونا-25" ستؤجل إلى عام 2023 المقبل.

وقد أعلن المكتب الإعلامي للمؤسسة، أن المشكلة الرئيسية التي تؤثر في جدول التحضير لإطلاق المركبة "لونا-25"، هي عدم توافق قياس السرعة وقياس المدى كما تتطلبه المواصفات الفنية.

المصدر: تاس