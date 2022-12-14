"روس كوسموس" تشارك بمعرض الطيران الدولي في إيران

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها ستعرض العديد من تقنياتها ومنتجاتها الفضائية في معرض Iran Air Show 2022.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "ستشارك روس موسموس في معرض Iran Air Show 2022 الذي سيعقد في جزيرة كيش الإيرانية في الفترة ما بين 13 و16 ديسمبر الجاري، وسيتمكن زوار المعرض من التعرف على أحدث منتجات الشركات التابعة لمؤسستنا".

وأضاف البيان "سيستعرض مركز خرونيتشيف التابع لروس كوسموس خلال المعرض صواريخ Angara-1.2 الفضائية الخفيفة، وصواريخ Angara-A3، وستستعرض شركة ريشيتنيوف نموذجا لأقمار Glonass-k، ونموذجا لأقمار Luch-A5، كما سيتم عرض نموذج لقمر Blits-M، ونموذج لقمر Larets الليزري".

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وستكشف شركة "غلافكوسموس" خلال المعرض أيضا عن نماذج للأقمار الصناعية والصواريخ الفضائية الروسية، ونموذج للمحطة الفضائية الدولية، كما ستستعرض تطبيقات للأجهزة الذكية مجهزة بتقنيات الواقع المعزز، ويمكن من خلالها مشاهدة رحلات مركبة Soyuz-MS الفضائية الروسية، وانطلاق هذه المركبة إلى الفضاء والتحامها بالمحطة الفضائية الدولية، وكذلك عودتها نحو الأرض، كما ستكشف الشركات الروسية خلال المعرض عن بدلات "Sokol KV-2" الروسية المخصصة لرواد الفضاء.

المصدر: فيستي