"روس كوسموس" تضمن إمداد الأقمار الصناعية الروسية للاتصالات والإنترنت بغاز الزينون

شكلت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية فريقا من العلماء والأخصائيين سيعملون على توفير غاز الزينون لبرنامج "سفيرا" الفضائي الروسي الخاص بالأقمار الصناعية للاتصالات والإنترنت.

أفاد بذلك الأربعاء 7 ديسمبر ناطق باسم "روس كوسموس".

وقال إن الغاية من تشكيل فريق العلماء هي ضمان تزويد الأقمار الصناعية التابعة للبرنامج المذكور بلا انقطاع بغاز الزينون.

وقال إن البحوث العلمية ستستغرق عامين حيث سيتم وضع شروط ومتطلبات تُطرح أمام مكونات الزينون واحتمال استخدام كمياته المستعملة. كما يفترض أن يتم تشكيل احتياطي مضمون لهذا الغاز وإنشاء مرافق إنتاجية فعالة ووضع تكنولوجيا إمدادها بكل ما هو ضروري لإنتاج غاز الزينون. وسيبحث الفريق أيضا إمكانية استخدام أنواع أخرى من الوقود البديل للزينون ستستخدم في المحركات الصاروخية الكهربائية.

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ومن بين المؤسسات التي تساهم في هذا العمل العلمي مكتب "فاكل Fakel" للتصاميم، مركز "كلديش Keldysh" الصاروخي، معهد موسكو للطيران والمدرسة العليا للاقتصاد.

يذكر أن أول قمر صناعي تابع لبرنامج "سفيرا" الروسي تم إطلاقه في 22 أكتوبر بواسطة صاروخ " سويوز – 2.1 بي" من مطار "فوستوتشني.

جدير بالذكر أن برنامج "سفيرا" سيتضمن 5 مجموعات للأقمار الصناعية التي ستقدّم خدمات الاتصال والانترنت و5 مجموعات أخرى ستعمل على استشعار الأرض ورصدها عن بعد.

المصدر: تاس