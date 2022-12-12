"روس كوسموس": أول قمر صناعي من طراز Express-RV سيطلق عام 2025

ويشير بيان مؤسسة "روس كوسموس"، إلى إطلاق أول قمر صناعي من طراز Express-RV من مجموعة تحمل نفس الاسم، كجزء من مشروع Sphere في عام 2025.



وجاء في بيان المؤسسة "سيطلق أول قمر صناعي من مجموعة Express-RV في شهر أكتوبر عام 2025، ويتم نشر كامل المجموعة المدارية في عام 2026 ".

وتضم مجموعة Express-RV أربعة اقمار صناعية من تصميم وإنتاج خبراء شركة Information Satellite Systems" " الروسية، وسوف تعمل الأقمار الأربعة في مدار بيضاوي في نطاقات C- و Ku- و L. ومهمتها توفير خدمات الاتصالات، بما فيها شبكة الإنترنت، في جميع أنحاء روسيا والمحيط المتجمد الشمالي.

وكان يفغيني نيستيروف، المدير العام للشركة قد أعلن في وقت سابق، أن مجموعة الأقمار الصناعية Skif التي ستبدأ العمل عام 2025 ،ستصبح نظيرا لـ Starlink الأمريكية.

المصدر: لينتا. رو