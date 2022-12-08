الصين تطلق إلى الفضاء قمرا جديدا لأنظمة الملاحة وتحديد المواقع

أعلن التلفزيون المركزي الصيني أن بلاده نجحت اليوم الأربعاء بإطلاق قمر جديد إلى الفضاء، مخصص لأنظمة الملاحة وتحديد المواقع.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "القمر أرسل إلى مدارات الأرض على متن صاروخ صيني من نوع Kuaizhou-11، وأطلق الصاروخ صباح اليوم من مركز جيوغوان الصيني لإطلاق الأقمار الصناعية، تمام الساعة 09:15 بتوقيت بكين (04:15 بتوقيت موسكو).

وأشارت وسائل إعلام صينية إلى أن القمر الذي أطلق سيستخدم لاختبار منظومات الاتصال أيضا، والتحقق من عمل التقنيات المستخدمة مع أنظمة الملاحة التي تستعمل في مجالات الشحن والنقل البري والبحري.

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تعمل الصين بنشاط ملحوظ في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على مشروع يهدف لدراسة المريخ والكويكبات والأجرام السماوية، ومن المفترض البدء بدراسة سطح المريخ في الفترة ما بين 2020 و2025.

ومؤخرا تم استكمال تشكيل المحطة المدارية الصينية والتي يفترض أن تبدأ مهامها بشكل رسمي، وتستعمل للأبحاث الفضائية.

المصدر: فيستي