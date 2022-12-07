كوريا الجنوبية تطلق مركزا متخصصا في تطوير برنامج المركبات الفضائية غير المأهولة

افتتح في كوريا الجنوبية رسميا مركز البحوث العلمية الخاصة بتطوير برنامج تصميم المركبات الفضائية غير المأهولة المتعددة الاستخدام.

أفادت بذلك يوم 6 ديسمبر وكالة Yonhap الكورية الجنوبية نقلا عن الإدارة القومية للمشتريات الدفاعية.

تم افتتاح المركز في جامعة سيؤول القومية. ويهدف المشروع إلى تطوير التكنولوجيات الخاصة بالمركبات الفضائية غير المأهولة المتعددة الاستخدام.

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وتخطط الإدارة القومية للمشتريات الدفاعية لأن توظّف في الأعوام الـ6 القادمة لهذا الغرض 27 مليون دولار. وسيشارك في عمل المركز نحو 240 أخصائيا يمثلون 14 جامعة في كوريا الجنوبية. كما يشارك في المشروع 4 شركات كورية جنوبية، بما فيه شركتا Korea Aerospace Research Institute و Hanwha Aerospace Co.

وأشارت الوكالة إلى أن افتتاح المركز هو جزء من سياسة كوريا الجنوبية الرامية إلى تطوير التكنولوجيات المتقدمة.

وكان رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، قد أعلن في وقت سابق أن سيؤول تخطط لإرسال مسبارها إلى القمر بحلول عام 2032 ووصول المريخ عام 2045.

ويتوقع أن يتم العام المقبل تأسيس وكالة فضائية كورية جنوبية على غرار وكالة "ناسا".

المصدر: تاس