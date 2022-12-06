مركبة ناسا القمرية تعود نحو الأرض

أعلنت وكالة ناسا عن موعد عودة مركبة Orion نحو الأرض، والتي كانت قد أطلقتها في مهمة بحث استكشافية إلى مدار القمر.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة "مركبة Orion التي كانت قد أطلقت إلى مدار القمر في إطار مهمة Artemis I من المفترض أن تعود نحو الأرض وتصل إلى غلافها الجوي في 11 ديسمبر الجاري".

وأضاف البيان "Orion بدأت رحلة عودتها نحو كوكبنا، وفي الأول من ديسمبر الجاري شغّلت محركاتها لتغادر مدار القمر".

ووفقا للوكالة فإنه "لإعادة المركبة الفضائية نحو الأرض من الضروري إجراء سلسلة من عمليات تشغيل المحركات الموجودة فيها، وسيتم تشغيل محركاتها مرة ثانية في 5 ديسمبر الجاري، عندما تكون على بعد 126.7 كلم عن سطح القمر، وستعود نحو الأرض تدريجيا لتصل إلى غلافها الجوي وتحترق بعض أجزائها، أما الأجزاء المتبقية فمن المفترض أن تتناثر في المحيط الهادئ بالقرب من سان دييغو، في 11 ديسمبر الجاري".

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وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، وأشارت حينها إلى أن البرنامج سينفذ على 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 التي سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 التي سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر وتعود، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.

وفي 16 نوفمبر الماضي تم إطلاق مركبة Orion على متن صاروخ SLS الفضائي الفائق الثقل، في إطار مهمة Artemis 1.

المصدر: فيستي