"روس كوسموس" تستحدث منصة رقمية لدعم الشركات الناشئة في روسيا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن نيتها استحداث منصة رقمية جديدة لدعم شركات التقنية وشركات صناعات الفضاء الناشئة في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "ستقوم مؤسسة روس كوسموس باستحداث منصة رقمية جديدة بهدف دعم الشركات الناشئة في روسيا، تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع جمع رئيس المؤسسة، يوري بوريسوف مع أكثر من 200 مشارك وخبير من 13 شركة لصناعة صواريخ الفضاء".

وأضاف البيان "خلال اجتماعه مع فريق روس كوسموس الذي حصل مؤخرا على 44 ميدالية وعلى الجائزة الرئيسية لأفضل إنجاز من صندوق التنمية الصناعية من بطولة High-Tech 2022 الدولية لـ مهن التكنولوجيا الفائقة، أشاد بوريسوف بقكرة إنشاء منصة لدعم المشاريع المتقدمة، وتم اتخاذ القرار لاستحداث منصة رقمية للشركات الناشئة ودعم أفضل تلك الشركات".

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وحول الموضوع قال بوريسوف: "بدون إعادة هيكلة جذرية للصناعة فإنه مع حلول عام 2030 ستتخلى روسيا عن الريادة في مجال الفضاء لصالح الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند، نقوم الآن بتجميع 15 قمر صناعي سنويا، وونظريا يمكن زيادة هذا العديد ليصبح 40 إلى 42 قمرا إذا انتقلنا لخطط جديدة في الإنتاج التسلسلي، كما يجب توحيد أفضل الحلول التقنية وتوحيد واجهات تبادل البيانات الرقمية لنحقيق هذه الغاية".

وأشار بوريسوف إلى أنه وبحلول 2026 من الضروري توفير إمكانيات وتقنيات واستعدادات علمية جديدة لشركات الصناعة الرئيسية في روسيا، وبناء لوجستيات جديدة وتدريب الموظفين في تلك المؤسسات".

المصدر: فيستي