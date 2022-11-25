روسيا تلغي مهام روادها خارج المحطة الفضائية

ألغي عمل رائدي الفضاء الروسييْن سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين خارج المحطة يوم 25 نوفمبر الجاري بسبب مشاكل في إحدى البزات الفضائية.

وقال ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية إن تلفا اكتشف في مضخة تبريد إحدى البزات الفضائية أثناء تحضيرها لخروج رائدي الفضاء الروسييْن سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين، إلى الفضاء المكشوف، ما دفع بأخصائيي المؤسسة إلى إلغاء تنفيذ المهام خارج المحطة يوم 25 نوفمبر. وأضاف أن المهندسين يحللون في الوقت الراهن سبب ظهور المشاكل في المضخة، وسيتم فيما بعد تعيين موعد آخر لخروج الرائدين الروسيين إلى الفضاء المكشوف.

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يذكر أنه كان يفترض أن يخرج رائدا الفضاء سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين، من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف الساعة 14.20 يوم 25 نوفمبر بتوقيت موسكو.

وكانت الغاية من العملية نقل جهاز التبريد وتبادل الحرارة من وحدة "راسفيت rassvet" الفضائية الروسية إلى مختبر "ناؤوكا nauka" الفضائي الروسي بغية التقليل من الضغط الحراري على المختبر أثناء إجراء تجارب علمية داخله.

وكان يفترض أن تستغرق العملية 6 ساعات و37 دقيقة.

المصدر: تاس