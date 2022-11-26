رائد فضاء ياباني "يزور" نتائج تجربة علمية

اتهمت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) رائد الفضاء التابع لها ساتوشي فوروكاوا بـ"تزوير" بيانات حول تجربة علمية.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي للوكالة: "اتهمت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) رائد الفضاء التابع لها ساتوشي فوروكاوا بتزوير بيانات حول تجربة علمية، وإدارة البيانات السيئة والقيادة السيئة ما قوض مصداقية الدراسة وقيمتها العلمية. نحن نعتذر بشدة لجميع المعنيين. كان لدينا فهم ضعيف للبحوث الطبية ونقص في الخبرة. لقد فوتنا فرصة إجراء التغييرات بأنفسنا".

وأضاف "نحن نتحدث عن تجربة كان فيها ثمانية أشخاص في غرفة مغلقة تشبه محطة فضاء لمدة أسبوعين. وكان الغرض من التجربة هو تقييم الحالة العقلية للمشاركين ومستوى التوتر الذي يعانون منه. فوروكاوا كان قائد الدراسة، كما اكتشفت JAXA أنه كانت هناك حالات تزوير وإدخال بيانات غير صحيحة".

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لم يتم نشر نتائج التجربة في شكل مقال علمي، وتعتقد وكالة JAXA أن هذا الأمر لا يعتبر انتهاكا محددا يمكن مساواته بالتزوير أو تزوير البيانات بموجب القانون الياباني، ومع ذلك تعتزم JAXA معاقبة المسؤولين عن البيانات المذكورة سابقا، بما في ذلك فوروكاوا، لكن هذا الموضوع لا ينبغي أن يؤثر على خطط اليابان لإرساله إلى المحطة الفضائية الدولية العام القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن فوروكاوا أصبح رائد فضاء تابعا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية عام 1999، وعام 2011 أمضى 167 يوما على متن المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس