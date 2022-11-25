وكالة الفضاء الأوروبية تخصص أموالا إضافية لمشاريعها الجديدة

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها ستخصص أموالا إضافية لتطوير البرنامج الفضائي الأوروبي.

وحول الموضوع قال رئيس الوكالة، جوزيف أشباخر: " وافق مجلس وزراء وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) على تخصيص 16.9 مليار يورو لتطوير برنامج الفضاء الأوروبي على مدى السنوات الثلاث المقبلة".

وأضاف "لم نحصل على ما طلبناه لكن الأمر لا بأس به، لقد حصلنا على 10.3 مليار يورو في عام 2016 ، و 14.5 مليار يورو في عام 2019، والآن لدينا 16.9 مليار يورو، ما يعني زيادة بنسبة 17% تقريبا.. هذا نجاح عظيم ، حيث يظهر التفهم في أوروبا لأهمية صناعة الفضاء".

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وأشار أشباخر إلى أن من المتوقع أن يتم تمويل برامج استكشاف الفضاء بقيمة 2.7 مليار يورو ، وسيتم تخصيص مبلغ مماثل لبرامج مراقبة الأرض ، ومن المقرر تخصيص 2.8 مليار يورو لتطوير منصات إطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية ، ولا سيما لتحديث صواريخ Ariane 6 و Vega-C.

ومن جهته رحّب وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير بقرار الوكالة، وأشار إلى أن فرنسا أرسلت نحو 3.25 مليار يورو من أصل الـ16.9 مليارا التي ستخصص لتطوير البرنامج الفضائي الأوروبي.

المصدر: تاس