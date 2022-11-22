مركبة "أوريون" الأمريكية غير المأهولة تصل مدار القمر

دخلت مركبة "أوريون" الأمريكية غير المأهولة مجال تأثير جاذبية القمر حيث قامت بأول دورة حوله، وذلك في إطار تحقيق المرحلة الأولى لبرنامج "أرتميس" القمري الأمريكي.

أفادت بذلك وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية يوم 21 نوفمبر على موقعها الإلكتروني، وقالت إن "أوريون" دخلت صباح يوم الاثنين منطقة تتفوق جاذبية القمر فيها على جاذبية الأرض ودارت المركبة أوتوماتيكيا حول القمر، ما سمحت لها بزيادة سرعتها اللازمة لدخول مدار القمر البعيد يوم 25 نوفمبر حيث ستمكث لمدة أسبوع تقريبا.

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وقال الأخصائيون في "ناسا" إن المركبة انقطع اتصال بها خلال تحقيقها للمناورة في الفضاء لمدة 30 دقيقة بسبب تحليقها وراء القمر في جانبه المظلم.

وقد شغلت المركبة آنذاك أوتوماتيكيا محركاتها لتستطيع التسارع حتى سرعة 8.2 كلم/ثانية والاقتراب من القمر إلى مسافة 128 كيلومتر.

وقال الأخصائيون إن الاتصال بالمركبة استعاد الساعة 7.59 يوم 21 نوفمبر بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 15.59 بتوقيت موسكو).

يذكر أن مركبة "أوريون" غير المأهولة تم إطلاقها في 16 نوفمبر بصاروخ Space Launch System الأمريكي الفائق الثقل. ويتعين على المركبة قبل عودتها إلى الأرض في 11 ديسمبر المقبل القيام بدورة أخرى حول القمر. وتحمل المركبة على متنها 3 دمى تستخدم بصورة خاصة لقياس مستوى الإشعاع أثناء تحليقها.

المصدر: تاس