خبير فلكي: لا أضرار متوقعة لنيزك سيسقط في كندا

قال مدير مركز الفلك الدولي في الإمارات، المهندس محمد شوكت عودة، إنه لا أضرار متوقعة بسبب النيزك المتوقع سقوطه في كندا.

وقال عودة في تصريحاته، أن النيزك الذي اخترق الغلاف الجوي في كندا ظهر السبت بعد منتصف الليل قطره قبل اختراق الغلاف الجوي كان مترا، وبعد الاختراق يتقلص الحجم، ومن المتوقع ان تكون كتلة الجسم التي تصل الأرض 10-20 سم فقط وبالتالي لا اضرار متوقعة لذلك.

وأوضح عودة ان كاميرات المراقبة رصدت كرة نارية لامعة خضراء اللون في السماء، ما يعني اختراق الجسم الفضائي للغلاف الجوي.

وأشارأن الجسم الفضائي يحتاج 15الى 30 دقيقة منذ اختراق الغلاف للوصول الى الارض ، ولا يكون للجسم أي لون او لمعان بعد اختراقه للغلاف الجوي وحتى وصوله الارض، لذلك لا يمكن معرفة مكان سقوطه فورا.

وبين أن الوقت حاليا في كندا هو منتصف الليل، وبالتالي لم ترد أي معلومات عن النيزك حتى اللحظة.

وأكد الى أن الجسم الفضائي قبل اختراق الغلاف الجوي كان صغيرا وطوله 1 م فقط ، وبالتالي لا يمكن وصفه بالكويكب.

المصدر: موقع خبرني