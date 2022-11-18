رائدا الفضاء الروسيان يُنجزان مهامهما خارج المحطة الفضائية

أنجز رائدا الفضاء الروسيان سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين مساء يوم 17 نوفمر كل مهامهما خارج المحطة الفضائية الدولية.

ساعدتهما في ذلك من داخل المحطة رائدة الفضائية الروسية الثالثة، آنا كيكينا، التي أدارت ذراعا آلية نقلَ رائدا الفضاء سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين بواسطتها معدات ثقيلة من مكان إلى آخر خارج المحطة.

إقرأ المزيد

وقد بدأ عمل رائدي الفضاء الروسييْن خارج المحطة الدولية الساعة 17.39 يوم 17 نوفمر وانتهى الساعة 00.4 يوم 18 نوفمبر بتوقيت موسكو، واستغرقت العملية كلها بذلك 6 ساعات و25 دقيقة.

قام رائدا الفضاء الروسيان بإعداد أجهزة التبريد لنقلها إلى مختبر "ناؤوكا"، علما أنها تستخدم للتقليل من الضغط الحراري على المختبر أثناء تنفيذ التجارب العلمية، كما جهّزا رافعة تساعد رواد الفضاء في أثناء انتقالهم من وحدة فضائية إلى أخرى ونفذا غيرها من العمليات المهمة خارج المحطة الفضائية.

يذكر أن خروج رائدي الفضاء الروسييْن من المحطة الفضائية كان المهمة السابعة لهما وفقا للبرنامج الفضائي الروسي للعام الجاري.

المصدر: تاس