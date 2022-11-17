"روس كوسموس": المحطة الفضائية الروسية تُنشأ على أساس تكنولوجيات روسية

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، يوري بوريسوف في حديث أدلى به يوم 17 نوفمبر لوكالة "تاس" الروسية أن المحطة الفضائية الروسية الجديدة تُنشأ على أساس تكنولوجيات روسية.

وأشار إلى أن المحطة تمر الآن بمرحلة إعداد المشروع التصميمي، وبعد إنجازها سيتضح الأمر بشأن سعر المحطة النهائي.

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يذكر أن شركة "إنرغيا" الفضائية الروسية قد أوكلت إليها مهمة إنتاج وحدة فضائية أولى للمحطة بحلول عام 2025.

فيما قال بوريسوف إن الحديث عن الخروج من مشروع المحطة الفضائية الدولية سابق لأوانه، ولم يستبعد أن يستمر الوجود الروسي في المحطة الدولية لغاية عام 2028 عندما ستكون المحطة الفضائية الروسية الجديدة جاهزة للاستثمار.

هذا وقال بوريسوف في الحديث الصحفي نفسه إن روسيا بحاجة إلى ما لا يقل عن 100 قمر صناعي جديد لاستشعار الأرض عن بعد.

وسيتم تجميع تلك الأقمار الصناعية، حسب بوريسوف، في شركة "لافوتشكين" (Lavochkin) الروسية للأجهزة الفضائية التي تعمل على إنشاء منصة تكنولوجية جديدة ستمكّنها من الإنتاج الصناعي المتسلسل للأقمار الصناعية، لا سيما الأقمار الصناعية للاتصالات والإنترنت بموجب برنامج "سفيرا" (Sphera).

جدير بالذكر أن برنامج "سفيرا" يقضي بتشكيل 5 مجموعات من الأقمار الصناعية في مدار الأرض. وقد أطلق في أكتوبر الماضي أول قمر صناعي تابع لهذا البرنامج.

المصدر: تاس