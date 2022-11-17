بريطانيا بصدد إطلاق أول قمر صناعي في تاريخها

حصل مطار "كورنوبل" الفضائي في جنوب غرب بريطانيا ترخيصا بإطلاق أول قمر صناعي مداري في تاريخها.

أفادت بذلك الثلاثاء 16 نوفمبر الجاري إدارة الطيران المدني في المملكة المتحدة (CAA). ووصف مدير الإدارة ريتشارد مورياتي بأن إطلاق القمر الصناعي هو من أهم الأعلام التي تسمح للمملكة بأن تصبح إحدى الدول الفضائية الرائدة.

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وتنوي الحكومة البريطانية إنشاء 6 مواقع أخرى لإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي البريطانية.

وحسب المعلومات الواردة من الخبراء فإن إطلاق الصواريخ الفضائية سيجلب للاقتصاد البريطاني أرباحا تقدّر بـ 3.8 مليار جنيه إسترليني وسيضمن 47 ألف فرصة للعمل.

وحسب رئيس شركة Virgin Orbit التي تولت تحقيق أول بعثة بريطانية فضائية فإن القمر الصناعي سيطلق في الأسابيع القريبة المقبلة.

المصدر: تاس