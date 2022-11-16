"روس كوسموس" توقّع اتفاقية لإنتاج صاروخيْن لإطلاق مركبات "بروغريس" و"سويوز"

عقدت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية مع مركز "بروغريس" الفضائي التابع لها اتفاقية إنتاج صاروخين من طراز "سويوز – 2.1آ".

ويخصص الصاروخان لإطلاق شاحنات "بروغريس إم إس" الفضائية ومركبات "سويوز إم إس" الفضائية المأهولة.

ورد ذلك على بوابة المشتريات الحكومية الروسية.

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وأشارت البوابة إلى أن الجهة المنفذة للاتفاقية تلتزم انطلاقا من شروطها بأن تُنتج صاروخ " سويوز - 2.1 آ" لإطلاق شاحنات "بروغريس إم إس" الفضائية ومركبات "سويوز إم إس" وتسلّمها لصاحب الطلب. أما صاحب الطلب (روس كوسموس) فيلتزم بدفع ثمن المنتجات المقدمة واستلامها.

وبموجب المهمة التقنية فإن صاروخا واحدا يجب أن ينتج ويسلم لصاحب الطلب حتى 31 مارس عام 2025. أما الصاروخ الآخر فيجب أن يُنتج ويُسلّم حتى 30 يونيو عام 2025.

يذكر أن ثمن الاتفاقية يبلغ 3.1 مليار روبل.

المصدر: تاس