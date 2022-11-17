فضائيو "روس كوسموس" يخرجون بمهمة إلى الفضاء المفتوح قريبا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الرواد التابعين لها على متن المحطة الفضائية الدولية سيخرجون بمهمة إلى الفضاء المفتوح في 17 نوفمبر الجاري.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء الروسي المتواجد على متن المحطة حاليا، دميتري بيتيلين: "أجرى أعضاء الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية تدريبات على ارتداء بدلات Orlan تحضيرا للمهمة الجديدة التي سينجزونها في الفضاء المفتوح".

وأضاف "قمت مع زميلي سيرغي بروكوبايف بالتحضير للعملية التي سننجزها قريبا في الفضاء المفتوح، وجهّزنا جميع المعدات اللازمة للمهمة، وركّبنا جميع الملحقات على بدلات الفضاء، وخلال تواجدنا خارج المحطة ستقوم زميلتنا آنا كيكينا بتقديم الدعم التقني لنا من داخل المحطة".

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وكان أشار بيتيلين في وقت سابق إلى أن بوابات المحطة ستفتح يوم الخميس 17 نوفمبر الجاري، تمام الساعة 17:20 بتوقيت موسكو ليخرج مع زميله سيرغي بروكوبايف في مهمة إلى الفضاء المفتوح ستستغرق 6 ساعات و50 دقيقة تقريبا.

وكانت آخر عملية خروج من المحطة الفضائية الدولية للفضاء المفتوح قد نفذها الرواد الروس في الثاني من سبتمبر الماضي، وخرج في تلك المهمة حينها رائدا الفضاء أوليغ أرتيمييف ودينيس ماتفييف.

المصدر: تاس