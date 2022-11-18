"روس كوسموس": المحطة الفضائية الدولية قد تتحول إلى متحف فضائي

لا يزال مصير المحطة الفضائية الدولية غامضا إلى حد الآن.

صرح بذلك المدير التنفيذي لإدارة برامج الرحلات الفضائية المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية سيرغي كريكاليوف.

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وقال في مقابلة مع قناة "مير" التلفزيونية الروسية إن السيناريو النهائي لتطور المحطة لم يحدد بعد. وقد تكون متحفا فضائيا أو قاعدة لمواصلة التجارب في الفضاء. ولم يستبعد الموظف الفضائي الروسي استخدامها كمنصة لتجميع وحدات فضائية أخرى يمكن فصلها عن المحطة في أي وقت.

وحسب كريكاليوف، يتم الآن بحث آفاق استخدام المحطة الدولية في الفترة ما بعد عام 2024. وقد قررت الجهات المساهمة في المحطة بعد تقييم قطاعاتها الفضائية فيها بمواصلة استخدامها لغاية أعوام 2028 – 2030.

بينما لا يزال الجانب الروسي منكباً على دراسة الموضوع وتقييم الحالة التقنية لقطاعه. وهناك آراء تفيد بأن القطاع الروسي في المحطة سيواصل عمله بعد عام 2024. بينما لم يحدد بعد وقت انتهاء هذا العمل.

المصدر: تاس