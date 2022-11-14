مسبار أمريكي يصل مدار القمر

وصل مسبار Capstone الأمريكي الأحد 13 نوفمبر مدار القمر حيث سيمكث ما لا يقل عن 6 أشهر.

أفادت بذلك وكالة "ناسا" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وقال الموقع إن مسبار Capstone وصل الساعة 19:39 يوم 13 نوفمبر بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 03.39 يوم 14 نوفمبر بتوقيت موسكو) إلى مدار ستعمل فيه محطة Gateway المدارية القمرية الأمريكية المستقبلية.

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وسيقوم المسبار في 5 أيام قادمة بمناورات لغرض تعديل المدار، ثم سيبدأ الأخصائيون في "ناسا" بمعالجة المعلومات الواردة منه للتأكد من عدم انحرافه عن المدار.

يذكر أن مسبار Capstone أطلق إلى القمر نهاية يونيو الماضي من مطار فضائي في شبه الجزيرة ماخيا في نيوزلندا بواسطة صاروخ " إلكترون" التابع لشركة Rocket Lab الأمريكية التي كانت تؤجل إطلاق الصاروخ أكثر من مرة لسبب ضرورة إدخال تعديلات في عملية تحضيره.

وتنحصر مهمة المسبار الذي يزن 25 كلغ في حساب المدار الذي ستعمل فيه محطة Gateway المستقبلية.

يذكر أن "ناسا" أعلنت ربيع عام 2019 أن برنامج هبوط رواد الفضاء على القمر يضم 3 مراحل، حيث ستطلق أولا مركبة "أوريون" غير المأهولة التي ستقوم ببضع دورات حول القمر وتعود إلى الأرض.، ثم ستدور حول القمر عام 2024 "أوريون" المأهولة. وتعوّل "ناسا" عام 2025 على إيصال رواد الفضاء إلى القمر، ثم إرسالهم إلى المريخ منتصف الثلاثينيات.

المصدر: تاس