"سبيس إكس" تضع أقمار اتصالات جديدة في مدارات حول الأرض

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاحها بإطلاق قمرين صناعيين جديدين مخصصين للاتصالات إلى مدارات حول الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "يوم السبت 12 نوفمبر الجاري نجحت سبيس إكس بإطلاق صاروخ من نوع Falcon 9، حمل إلى مدارات حول الأرض قمرين صناعيين جديدين مخصصين للاتصالات".

وأشار البيان إلى أن الصاروخ انطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، تمام الساعة 11:06 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (19:06 بتوقيت موسكو)، وحمل إلى مدارات حول الأرض القمرين Galaxy 31 و Galaxy 32 اللذين طورتهما شركة Intelsat للاتصالات السلكية واللاسلكية.

إقرأ المزيد

وتبعا للشركة فإن المرحلة الأولى من الصاروخ التي استخدمت في هذه العملية كانت قد استعملت في 13 عملية إطلاق فضائي سابقة، لذا لم تتم إعادتها لتهبط على منضة أرضية، وبعد إيصالاها الأقمار إلى المدار المطلوب عادت نحو الأرض وتم إغراقها في المحيط الأطلسي.

المصدر: فيستي