الصين تعلن موعد عودة مركبتها Tianzhou-4 نحو الأرض

أعلنت إدارة برنامج رحلات الفضاء المأهولة الصينية عن الموعد الذي ستصل فيه مركبة Tianzhou-4 إلى الغلاف الجوي للأرض.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة "في 15 نوفمبر الجاري من المفترض أن تصل مركبة Tianzhou-4 إلى الغلاف الجوي للأرض، وذلك بعد أن أنهت مهمتها مع المحطة المدارية الصينية الوطنية".

وأشار البيان إلى أن القسم الأكبر من المركبة من المفترض أن يحترق في الغلاف الجوي للأرض، أما الأجزاء غير المحترقة منها فستسقط في منطقة غير صالحة للملاحة في المحيط الهادئ.

وتبعا للبيان فإن المركبة المذكورة كانت قد انفصلت عن المحطة المدارية الوطنية الصينية وعادت باتجاه الأرض في 9 نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن انتهت مهماتها المرتبطة بالمحطة، وفي 12 نوفمبر أطلقت الصين مركبة Tianzhou-5 التي حملت إلى المحطة أطعمة ومياها وموادّ ومعدات لازمة لعمل رواد الفضاء.

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وكانت وسائل إعلام صينية قد أشارت إلى أن المحطة المدارية الوطنية التي طورتها الصين من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي